أقدم مكتبة في ألمانيا ستفتح أمام الجمهور قريبا في كولونيا

قالت الطائفة الإنجيلية الألمانية في مدينة كولونيا غربي البلاد اليوم الجمعة إنه بعد العثور على أطلال أقدم مكتبة موثقة في ألمانيا وسط مركز المدينة فإنها ستفتح قريبا أمام الجمهور.

وقالت إدارة كنيسة أنطوانيت إن مكونات المكتبة الرومانية العتيقة ستعرض ويتم تسجيلها بالوسائل الرقمية ومنحها أجمل صورة ممكنة.

وكان القس الإنجيلي ماركوس هيرتسبيرج وصف الحفريات الجديدة للمكتبة قبل عام تقريبا بأنها "الرقم الأثري السداسي الرابح في اليانصيب" وظهرت أقواله في الصفحات الأولى من الصحف الألمانية.

وقال إن ما ينقص الإعداد اللائق لها حتى الآن هو المال، مشيرا إلى أنه في حالة العثور على أشياء أثرية كهذه لا تدفع الحكومة ولا الولاية ولا أحد المتاحف بصورة تلقائية التكاليف المطلوبة، لذلك بدأت الطائفة حملة تبرعات.

وقالت متحدثة باسم الطائفة الإنجيلية إن فتح المكتبة أمام الجمهور متعلق بمدى نجاح الحملة.

يعتقد أن هذه أقدم مكتبة رومانية شمالي جبال الألب وأنها تأسست في القرن الثاني الميلادي في كولونيا الرومانية.

وكان المختصون في الآثار فوجئوا ببقايا سور هائل خلال أعمال بناء مركز كنسي جديد.

وقال مدير المتحف الروماني الجرماني ماركوس ترير: "تعين علينا مباشرة البدء بالعمل: فالسور في حالة جيدة ويخفي الكثير من الألغاز".