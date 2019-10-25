أكد نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة فريق كرة القدم بالجونة أن ناديه هو عبارة عن مشروع استثماري، مشيراً إلى أن المدير الفني للفريق يعرف ذلك جيداً.

و قال نادر شوقي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة:"الجونة مشروع استثماري، لقد تعاقدنا مع أحمد حمدي من النادي الاهلي، وحاسبونا على قيمة بيعه بعد موسم أو اثنين".

ونجح فريق الجونة في تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأدنى في الموسم الماضي، ليخوض الموسم الحالي أملاً في الحصول على مركز متقدم.

وأضاف شوقي :"تعاقدات الجونة هذا الصيف كلفتنا 18 مليون جنيه، لكننا بحثنا عن شخصية مميزة في اللاعبين الذين تعاقدنا معهم لبناء مستقبل النادي"

وأنهى شوقي :"عندما تعاقدنا مع لاعبين من النادي الأهلي كنا نبحث عن شخصية النادي الأهلي في هؤلاء اللاعبين لينقلوها إلى لاعبي الجونة الحاليين".