 بابا الفاتيكان يعرب عن أسفه لسرقة تماثيل أصلية من كنيسة ويعلن العثور عليها - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يعرب عن أسفه لسرقة تماثيل أصلية من كنيسة ويعلن العثور عليها

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
د ب أ
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:19 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:19 م

طلب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الجمعة، المغفرة لسرقة تماثيل أصلية من كنيسة سانتا ماريا في ترانسبونتينا بالقرب من الفاتيكان، معلنا أنه تم استردادها بدون أن تتضرر.

وقال البابا فرنسيس خلال جلسة لقمة الفاتيكان حول الأمازون :"بصفتي أسقفًا لأبرشية روما ، أطلب المغفرة " لما حدث ، وذلك وفقًا لتقارير من مجموعة صحفية.

وأشار البابا إلى أن التماثيل التي سُرقت وأُلقيت في نهر التيبر يوم الاثنين الماضي " تم العثور عليها" و "لم تتضرر".

واحتفل الكاثوليك المحافظون بإزالة التماثيل المصنوعة يدويا ، التي تمثل آلهة الإنكا باتشاما (الأرض الأم)، معتبرين أن وجودها في مكان عبادة كاثوليكي هو فظاعة وثنية.

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