 مسؤول أمريكي: تواجدنا في العراق ضروري لهزيمة داعش بشكل دائم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أمريكي: تواجدنا في العراق ضروري لهزيمة داعش بشكل دائم

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:33 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 10:33 ص

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن إجراء الولايات المتحدة محادثات مع مسؤولين عراقيين حول آلية وجود قواتها في بغداد خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بشكل دائم.

ونفى المسؤول الذي رفض ذكر اسمه - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة- أن تكون مسألة نقل الجنود الأمريكيين من سوريا إلى العراق قد أثرت بالسلب على جهود الولايات المتحدة في بغداد.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر قد أعلن أن القوات الأمريكية تدخل وتنسحب من العراق بإذن الحكومة العراقية وموافقتها.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أكد، في وقت سابق، أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وأن ينتهي هذا التواجد حال طلبت الحكومة ذلك.

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