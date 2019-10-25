 زيدان يستدعي حارس فريق الشباب لتدريبات ريال مدريد قبل لقاء ليجانيس - بوابة الشروق
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زيدان يستدعي حارس فريق الشباب لتدريبات ريال مدريد قبل لقاء ليجانيس

الشروق
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 2:58 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 2:58 م

واصل فريق ريال مدريد تدريباته في سيوداد لمواصلة التحضيرات لمباراة المقبلة ضد ليجانيس في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد مساء يوم الأربعاء المقبل فريق ليجانيس في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويواصل ناتشو وأسينسيو برنامجيهما التأهيليين، في حين تدرب جارث بيل، ورافائيل فاران، وخاميس رودريجيز وكريم بنزيما في صالة الألعاب الرياضية.

واستدعى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد حارس مرمى الفريق تحت 19 سنة، لويس، إلى الجلسة التي بدأت بالعمل بدون الكرة على العشب.

وواصل البلانكوس العمل بدني مع سلسلة من أربعة تمارين، بعد ذلك، أجروا تدريبات تكتيكية واختتموا المران بمباريات على مساحة صغيرة.


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