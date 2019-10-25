 الأمن العام يستهدف بحيرة المنزلة ويضبط 20 قطعة سلاح ناري - بوابة الشروق
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الأمن العام يستهدف بحيرة المنزلة ويضبط 20 قطعة سلاح ناري

مصطفى عطية
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 4:40 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 4:40 م

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط ٢٠ قطعة سلاح ناري خلال حملة استهدفت بحيرة المنزلة.

شن قطاع الأمن العام، حملة بمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الدقهلية , دمياط , بورسعيد) مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارات قوات الأمن بتلك المديريات استهدفت المسطح المائى لبحيرة المنزلة؛ لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من البحيرة مأوى لها.

وأسفرت جهودها عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى (3بندقية آلية - 9بنادق خرطوش -7فرد خرطوش- طبنجة) بحوزة 20 متهما وضبط عدد 9 قضايا مخدرات وتننفيذ عدد من الأحكام من بينهم 9 جنايات.

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