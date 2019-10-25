كرمت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، خريجي الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، خلال الحفل الذي تنظمه الأكاديمية بالشيخ زايد.

واختتم الحفل بصورة تذكارية للشباب الحاصل على الدورة التدريبية، وسط حالة من البهجة.

وبلغ عدد الشباب الإفريقي المشارك في البرنامج التدريبي في نسخته الثانية التي بدأت في سبتمبر الماضي، 86 شابا وشابة من 31 دولة أفريقية لمدة 6 أسابيع، تم تدريبهم في مختلف التخصصات منها مهارات القيادة والتفاوض والتسويق الدولي والتنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديات القارة الأفريقية والفرص المتاحة لتنميتها وأجندة أفريقيا 2063 وكذلك الأمن القومي.

وكانت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وخلال الحفل، قالت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، إن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى تجربة رائدة أثبتت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، وبما أن أفريقيا قارة شابة في معظم سكانها دون الـ 40 سنة، فكان المنطلق نحو بناء الانسان فى الأكاديمية والتفاعل مع كل دول أفريقيا.

وأضافت الدكتورة رشا راغب في تصريحات صحفية، على هامش احتفالية تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، أن بعد مرور دفعتين حريصين على استكمال البرنامج ، خاصة وأن التوصية الرئاسية كانت بتنظيم 10 دفعات.

وتابعت: "فخورون بأن المشروع يسير بنجاح ونستهدف استكمال الـ 10 دفعات بتمثيل 54 دولة أفريقية بصفة عادلة حسب التمثيل السكاني ونسبة الشباب كل دولة خاصة وأن البرنامج يستهدف المرحلة من 18 وحتى 31 سنة".

وأردفت: "البرنامج ثرى ومتكامل تضمن محاور التنمية المستدامة ورؤية أفريقيا 2063 وشهد تواصلا فعالا لخلق قيادات على أرض الواقع، وأعتقد أن ذلك له أثر جيد من خلال التجربة التي عاشها الشباب الذين سيروونها لمحيطهم وما شاهدوا من مشروعات قومية وأنفاق قناة السويس وخلافها على مستوى المحافظات المختلفة مما يجعل لنا سفراء في 54 دولة".

