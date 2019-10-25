الكرملين: اتفاق تركيا وروسيا في سوريا وافق عليه الأسد والأكراد

اعتبر المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الوضع في منطقة العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بعد إبرام المذكرة الروسية التركية لا يمكن أن يصبح مثاليا بين عشية وضحاها.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "من الواضح أنه لا يمكن أن يكون الوضع مثاليا بين عشية وضحاها في منطقة العملية العسكرية التركية في سوريا". مضيفا :" أن روسيا تنشر قواتها ومعداتها العسكرية وتنتشر كذلك قوات حرس الحدود السورية في مناطق محددة في الشمال السوري ".

وأوضح أن هذا بحد ذاته إيجابي ويشير إلى أن عملا ملموسا يتم تنفيذه بما يتماشى مع الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في المذكرة الروسية التركية بسوتشي.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حقوق جميع الأطراف التي ستلتزم بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وروسيا ،سيتم احترامها.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية النرويجي إينيه إيركسن سيوريدي، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم :"سيتم احترام حقوق جميع الأطراف، التي تمتثل دون قيد أو شرط للاتفاقية الروسية التركية الموقعة في 22 أكتوبر الجاري في سوتشي". مضيفا :" أن هذه الاتفاقية وافق عليها كل من الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس قوات الدفاع الكردية".