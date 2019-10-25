محافظة بورسعيد: لا صحة بشأن نقل تمثال فرديناند دليسبس

أصدرت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بيان إعلامى، ينفي صحة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نقل تمثال فرديناند دليسبس.

وأكدت المحافظة، في بيانها، أن التمثال مازال موجود ببورسعيد ولن يخرج وأن ما تردد بهذا الشأن يهدف إلى اثارة الفتن وإحداث بلبلة، والتغطية على المشروعات السياحية الناجحة التي شهدتها المدينة، وستشهد المزيد منها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن بورسعيد ستسعى خلال الفترة المقبلة لاستغلال كافة مقوماتها وإمكاناتها السياحية ضمن مخطط التنمية السياحية للمحافظة.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين الشرفاء عدم الالتفات لتلك الشائعات التي يرددها أعداء النجاح خاصة بعد التنمية الغير مسبوقة التي تشهدها مصر وبورسعيد.