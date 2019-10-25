حقوق الإنسان العراقية: قتيلان و974 مصابا خلال التظاهرات

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 974 آخرين في اليوم الأول لانطلاق المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.

وقال علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .ا)، إن فرق المفوضية وثقت لغاية عصر اليوم في اليوم الأول من المظاهرات مقتل شخصين بسبب الاختناق وإصابة 966 في محافظة بغداد منهم 844 مصابا من المتظاهرين و 82 من القوات الأمنية و 5 إصابات في محافظة ميسان من المتظاهرين و3 في محافطة المثنى منهم اثنان من القوات الامنية ليصبح مجموع الإصابات الكلي 974 أغلبهم من جراء حالات اختناق بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع.

وأضاف: "تم حرق مقرات عصائب أهل الحق وتيار الحكمة القديم وحزب الدعوة وحركة البشاًئر وحزب الفضيلة ومنظمة بدر في محافظة المثنى وحرق مقر حزب الدعوة في محافظة واسط وحرق مبنى محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين واقتحام منزل محافظ واسط".

وأوضح أن القوات الأمنية استخدمت "الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وان آلاف المتظاهرين يتجمعون أمام مبنى محافظات واسط والنجف والديوانية وذي قار وميسان والبصرة والمثنى والقوات الأمنية تمنعهم من دخولها".

وذكر البياتي أن المستشفيات ودوائر الصحة تمتنع عن تزويد المفوضية بالإحصائيات الرسمية عن عدد الجرحى والشهداء، أن أحد كوادر فرق رصد المفوضية أصيب في محافظة المثنى اثناء تغطيتهم للتظاهرات".

وتشهد بغداد والمحافظات اليوم موجة مظاهرات احتجاجية حاشدة شارك فيها عشرات آلاف يطالبون بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة من المستقلين.