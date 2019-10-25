العثور على 24 قنبلة من مخلفات الحرب في مدينة ألمانية خلال يومين

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عثر عمال بناء خلال يومين على 24 قنبلة من مخلفات الحرب في مدينة نويتراوبلينج بولاية بافاريا، جنوبي أملانيا.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن خبراء المفرقعات أجروا تفجيرا محكما، أو أبطلوا مفعول 15 قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية أمس الخميس.

وبحسب البيانات، أجرى الخبراء أول أمس الأربعاء تفجيرا محكما لتسع قنابل أخرى.

وبعدما عثر عمال البناء أمس على قنبلة تزن 500 كيلوجرام، تم العثور بعد ذلك على قنبلة متعددة الأغراض تزن 10 كيلوجرامات. وعلى مدار اليوم، عثر العمال هناك على 13 قنبلة أخرى من نفس النوع.

وبحسب البيانات، كانت جميع هذه القنابل قابلة للانفجار.

يُذكر أن مدينة نويتراوبلينج كانت مقرا لمصانع "ميسرشميت" لإنتاج الطائرات إبان الحرب العالمية الثانية، ما جعلها هدفا للقصف المتكرر من قوات الحلفاء.