أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، أنه لا يشغل باله بمستوى أداء فريقه حاليا بقدر نجاحه في تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الزمالك في التأهل بصعوبة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز إيابا على جينيراسيون بهدف نظيف.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات تلفزونية، عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "نعم الأداء لم يكن جيدا ولكن حصلنا على ما نريده وهو أهم شيء الفوز والتأهل".

وأضاف: "أثق في تحسننا أكثر مع مرور الوقت وسنستغل فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء وتجهيز اللاعبي بشكل أفضل".

وتابع: "في الموسم الماضي بدأنا الكونفدرالية بشكل غير جيد ومشابه لما يحدث حاليا ولكن في النهاية توجنا بالبطولة".

وبسؤاله هل يخوض الزمالك معسكرا خارجيا قال: "لا أعتقد، سأتحدث مع ميتشو ولكن على الأغلب سيكون في القاهرة".

وأشار، أمير، إلى أن فريق الزمالك يعاني من قلة عدد اللاعبين في مركزي "الدفيندر 6"، و"الديفندر 8"، وذلك بعد إصابة محمود عبدالعزيز لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي وإبتعاد محمد حسن وإسلام جابر للإصابة .

ووجه المشرف على الكرة بالزمالك، رسالة لمحمد محمود لاعب النادي الأهلي، بعد إصابته بالرباط الصليبي، قائلًا: "نتمنى عودتك بكل تأكيد سريعًا، أنت إضافة كبيرة للمنتخب الوطني، نتمنى لك الشفاء العاجل".