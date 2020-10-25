الحكومة الصربية الجديدة بين أكثر الحكومات توازنا بين الجنسين

أصبحت حكومة صربيا الجديدة المقترحة من بين أكثر حكومات العالم توازنًا بين الجنسين، حيث تم اختيار نساء لنصف المناصب الوزارية.

وتدفع التشكيلة الحكومية، التي تم الإعلان عنها، اليوم الأحد، البلاد إلى مصاف المراكز العشرة الأولى عالميًا في المساواة بين الجنسين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومع ذلك، يقول منتقدون إنه حتى مع تلك التعيينات، سيظل تمثيل النساء أقل في السياسات المحلية.

يشار إلى أن نحو خمسي مقاعد المجلس التشريعي في البلاد البالغ عددها 250 مقعدا، مخصصة للنساء، ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على المجلس الوزاري الأسبوع المقبل.