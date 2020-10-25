خارجية البحرين: السلام مع إسرائيل هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة

خارجية البحرين: الاتفاق مع إسرائيل ليس موجها ضد أي دولة.. والمملكة تنظر إلى مستقبل المنطقة

قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشئون الدولية، الدكتور عبدالله آل خليفة، إن الاتفاق الموقع مع إسرائيل ليس موجهًا ضد أي دولة، موضحًا أن ما تم هو إعلان علاقات دبلوماسية سلمية بين البلدين.

وأضاف آل خليفة، في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «الرابعة» المذاعة عبر فضائية «العربية»، مساء الأحد، أن المملكة تنظر إلى مستقبل المنطقة، ذاكرًا أن السلام يندرج ضمن القرارات الاستراتيجية السيادية الخاصة بالبحرين.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت برؤية سامية وقراءة دقيقة للأوضاع التي تشهدها المنطقة، مضيفًا أن هذا يهدف إلى الحفاظ على المصالح العليا للوطن.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت لتعزز من أسسس الأمن والاستقرار، انطلاقًا من إيمان مملكة البحرين بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وذكر أن كل دولة لها الخيار في اتخاذ القرار بالمضي قدمًا في اختيار السلام أو عدمه، لكن الأهم أن دول المنطقة وخصوصًا تلك التي تدعو للسلام، مثل الإمارات والبحرين، اختارت الاتفاق مع إسرائيل، للتأكيد على أنه لا أمن دون تنمية والعكس.