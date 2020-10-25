متظاهرون تايلانديون ينظمون مسيرات في بانكوك بعد مطالبة رئيس الوزراء الاستقالة

نظم متظاهرون تايلانديون مناهضون للحكومة، مسيرات اليوم الأحد، بعد أن تجاهل رئيس الوزراء، برايوث تشان-أوتشا مهلة حددوها له بالاستقالة، الليلة الماضية.

وقال برايوث إنه: "لن يستقيل" بعد أن شارك في مراسم بوذية مساء أمس السبت، تركزت على الوحدة الوطنية بعد أشهر من التوترات السياسية.

واحتشد مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، حول تقاطع "راتشابراسونج" التجاري الرئيسي في بانكوك.

وقرأت الشرطة في الموقع إعلانا بأن الحدث انتهك قانونا بشأن التجمعات العامة وطالبت المحتجين بالمغادرة في غضون ساعة.

لكن المظاهرة استمرت ولم تقم السلطات بمحاولة على الفور لتفريق التجمع.

وكان نشطاء مؤيدون للديمقراطية قد أنهوا منتصف الليل احتلالهم الذي استمر يومين خارج سجن "ريماند" في بانكوك، حيث يُحتجز بعض من زعماء الاحتجاج الرئيسييين المؤيدين للديمقراطية.

وفي الوقت نفسه، تم تنظيم مظاهرة مضادة مؤيدة للحكومة بالقرب من البرلمان اليوم الأحد.

ومن المقرر تنظيم مسيرة ضخمة أخرى مؤيدة للديمقراطية مساء غد الاثنين، خارج السفارة الألمانية.