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حملة ليلية بقيادة محافظ الغربية لإعادة الانضباط بشوارع طنطا

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
علاء شبل
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 10:14 ص

شن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس السبت، حملة موسعة امتدت حتى منتصف الليل، حيث جابت الحملة شوارع مدينة طنطا؛ لمتابعة تطبيق أصحاب الكافيهات والمحلات للإجراءات الاحترازية ومدى التزامهم بحرم الطريق وعدم التعدي عليه.

وأسفرت الحملة عن غلق قسم الإشغالات بحي أول وثان طنطا، 6 كافيهات ورفع الإشغالات المتواجدة بالطريق العام.

كما تم سحب 4 رخص قيادة للوقوف صف ثانٍ، والسير عكس الاتجاه بمعرفة إدارة المرور.

وخلال الحملة، تابع المحافظ أعمال الترميم الخاصة بكورنيش طنطا والتي تتم على نفقة المقاول بعد تعرض الكورنيش لهبوط أرضي مفاجئ.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف بحي ثان طنطا بمنطقة الاستاد حيث تفقد شارع الرخاء والشوارع المحيطة به.

ووجه رئيس حي ثان طنطا بنظافة الشوارع الجانبية ورفع الأتربة الموجودة بها.

رافق المحافظ في الحملة كل من الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والعقيد إبراهيم كامل مدير عمليات المرور، وموظفي قسم الإشغالات بحي أول وثان طنطا.


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