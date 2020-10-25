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إصابة اثنين من كبار مساعدي نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:34 ص

أصيب اثنان من كبار مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الأيام الماضية.

 

وكشف مكتب نائب الرئيس الأمريكي -حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد- أن كبير موظفيه مارك شورت قد بدأ في الحجر الصحي بعدما ثبتت إيجابية فحوصاته للكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نتيجة فحوصات فيروس كورونا لمايك بنس وزوجته جاءت سلبية.

 

كما أفاد مصدر مطلع لقناة (سي إن إن)، بأن مارتي أوبست المستشار السياسي البارز لمايك بنس جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية أيضا، ولكن لم يتضح متى أصيب بالفيروس بالتحديد.

 


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