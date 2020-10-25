ميركل تحذر من أشهر صعبة للغاية مع تفشي كورونا

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أوقات صعبة قادمة، حيث ينتشر فيروس كورونا المستجد سريعًا، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ميركل قالت لرؤساء كتل الولايات البرلمانية لحزبها في مؤتمر عبر تقنية الفيديو، مساء اليوم الأحد، إن هناك أشهرًا قادمة صعبة للغاية.

ووفقًا للتقرير، كانت ميركل مهتمة باجتماع رؤساء وزراء الولايات في الأسبوع المقبل، حيث قالت الصحيفة إنه لم يكن لديها مثل هذا الشعور، لا يمكن أن يستمر على هذا النحو.

كان معهد "روبرت كوخ" الألماني قد أعلن صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين منذ بداية تفشي المرض إلى 429181 شخصًا.