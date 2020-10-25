تقارير: زعيم المعارضة الفنزويلية يتجه إلى كولومبيا

قالت تقارير إعلامية إن زعيم المعارضة في فنزويلا ليوبولد لوبيز، غادر البلاد بعد قرابة عام ونصف العام قضاها داخل السفارة الأسبانية في كاراكاس، متوجهًا إلى كولومبيا المجاورة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أسبانية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر من المعارضة فإن لوبيز كان يريد السفر من بلاده إلى أسبانيا.

وكانت السلطات ألقت القبض على لوبيز في عام 2014 بعد مقتل 40 شخصًا في احتجاجات ضد حكومة نيكولاس مادورو.

وكانت إحدى المحاكم قضت بسجنه 14 عامًا تقريبًا بتهمة التحريض على العنف.

ومكث لوبيز رهن الإقامة الجبرية إلى أن أطلق جنود متمردون سراحه في 30 أبريل 2019 بناءً على تعليمات من الرئيس المؤقت الذي نصب نفسه رئيسًا للبلاد خوان جوايدو.