أظهرت بحوث طبية حديثة، أن تناول الموز يساعد على تفادى الأزمات القلبية والسكتة الدماغية، بالنظر إلى ما تحتوى عليه الفاكهة من البوتاسيوم.

وتوصل باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية، إلى أن المستوى العالى للبوتاسيوم فى الموز يقى من تقلص الشرايين ويحول دون حصول ضيق فيها، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وبحسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن الباحثين أجروا تجربة على فأر جرى تزويده بالبوتاسيوم، فاكتشف الباحثون أنه كلما كان البوتاسيوم قليلا ضاقت شرايين الفأر، أما عند إمداده بجرعات فتصبح شرايينه أقل تصلبا.

لكن الإكثار من أكل الموز قد تكون له أضرار أيضا، إذ قد يؤدى إلى الإصابة بأمراض المعدة، فضلا عن الغثيان والإسهال.

ويوصى خبراء الصحة بحصول الإنسان على 3.500 ميليجرام من البوتاسيوم كل يوم، وهو ما يمكن أن ينال الإنسان ربعه بأكل موزتين فى اليوم، وثمة أطعمة أخرى غنية بالمعادن مثل البطاطس والسمك والدجاج.