قالت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إن نسبة مشاركة المرأة في انتخابات النواب تصل إلى 49.5% على مستوى القوائم الانتخابية.



وأضافت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحدث بوضوح» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة تواجد المرأة في البرلمان الجديدة الثلث أو أكثر.



ولفتت إلى أنه طبقًا للدستور، يجب أن تكون نسبة مشاركة المرأة في القوى السياسية لا تقل عن 25%.



وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح أمس السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن ينتهي التصويت بالمرحلة الأولى مساء اليوم الأحد.





