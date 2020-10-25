قال، المستشار محمد أمين المشد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الإسكندرية: إن عملية الاقتراع تجرى بكل سلاسة ويسر وسلام، ولم يحدث ما يُعكر صفوها، وأن نسبة إقبال المواطنين تقترب من الـ10%، وهذه النسبة معقولة حتى الآن.

وأضاف "المشد" للشروق، تم اعتذار 5 رؤساء لجان فرعية "قضاة" بناءً على رغبتهم لشعورهم بالإرهاق، في نطاق دوائر "العامرية 1 والدخيلة 1 والمنتزه 2، والجمرك 1 قاضية"، واستبدالهم بآخرين احتياطيين، حتى ظهر اليوم الأحد.

وخرج رئيس اللجنة رقم 54 بمدرسة اللواء محمد نجيب، منطقة الهانوفيل، التابعة لنطاق دائرة الدخيلة العامرية وبرج العرب، غرب الإسكندرية، لتمكين سيدة "مُسنة" قصدت الانتخابات على كرسي متحرك، لمساعدتها على الإدلاء بصوتها.

وشهدت بعض لجان دوائر "المنتزه، والرمل، والعامرية"، تواجدًا ملحوظًا، ومحدودًا في "العطارين، ومحرم بك، وسيدي جابر"، فيما تم رصد تجمعات لمواطنين أمام شوارد لأنصار بعض المرشحين، بداخلها شباب مزودين بأجهزة حاسب آلي، بدعوى التسهيل عليهم، وفي المقابل يتردد أن ذلك يتم نظير كروت صرف سلع غذائية، مقابل الأصوات، خاصة مع تواجد سيارات أجرة، تُقِلهم للجان بشكل منتظم.

وعملت مرشحة حزب الوفد، بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع غرب الدلتا، سوسن حسني حافظ، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد–19" بتعقيم أيدي كبار السن والسيدات إلى جانب الأطفال أمام اللجان، باستخدام زجاجة "كحول"، وذلك قبل وبعد الإدلاء بأصواتهم، حرصًا على سلامتهم، أمام بعض اللجان.

وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها لاستقبال الناخبين، وسط حضور ملحوظ، لليوم الثاني، وعند دخول مقر مركز الاقتراع، رصدت الشروق، تباين نسب ارتداء الكمامات الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية، الرامية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع وجود بوابات تعقيم ذاتي، ومندوبين تابعين لوزارة الصحة، وسط حرص على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وترأس المستشار السيد عباس علي، الرئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية، أعمال اللجنة رقم 375 بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، الواقعة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبدا الإقبال عليها ملحوظًا، حيث أكد حضور 490 ناخبًا، حتى ظهر اليوم الأحد، من إجمالي 3 آلاف و793 مواطنًا مقيدين في جداول كشوف الناخبين.

وتواصل شرطة الإسكندرية، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير الأمن، تأمين مراكز الاقتراع من الخارج، حيث تم رصد نشاطًا أمنيًا في محيطها وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وسط تعزيز الأقوال الأمنية، والخدمات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، مع مراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتنافس في الإسكندرية 216 مرشحًا، موزعين على 6 دوائر للفوز بـ16 مقعدًا فرديًا، "4 للمنتزه يتنافس عليهم 69 مرشحا، و3 مقاعد وللرمل يتنافس عليهم 39 مرشحا، ومقعدين لسيدي جابر يتنافس عليهم 26 مرشحا، ومقعدين لمحرم بك يتنافس عليهما 28 مرشحا، ومقعد للعطارين يتنافس عليه 10 مرشحين، و4 مقاعد للدخيلة يتنافس فيها 43 مرشحا.

كما تتنافس قائمتين "من أجل مصر، ونداء مصر" عن الدائرة الرابعة المُمثلة لقطاع "غرب الدلتا"، والمخصص له 42 مقعدًا، موزعين بواقع "18 مقعدًا للإسكندرية، و20 مقعدًا لمحافظة البحيرة، و4 مقاعد لمحافظة مرسى مطروح".