البرلمان الأوروبى يحظر تسميات «لبن وجبن وكريمة» على منتجات لا تحوى حليبًا حيوانيًا

صوت أعضاء البرلمان الأوروبى الجمعة على عدم منع استخدام تسميات مثل «نقانق» و«برجر» للمنتجات الخالية من اللحوم، لكنهم حظروا تسميات «لبن» و«جبن» و«كريمة» فى حال عدم وجود حليب حيوانى.

وقد صوت البرلمان الأوروبى ضد تعديل يقترح حظر استخدام أسماء مثل «نقانق» و«هامبرجر» و«فيليه» و«إسكالوب» للمنتجات المصنوعة من الخضر أو الحبوب والتى لا تحوى لحوما حيوانية لكن مشابهة لقوامها، وهو حظر تبنته فرنسا.

ومن ناحية أخرى، وافق أعضاء البرلمان الأوروبى بأكثرية ساحقة على تعديل آخر يحظر تسميات «لبن» و«جبن» و«كريمة» للمنتجات التى لا تحوى حليبا حيوانيا ومن بينها المواد غير الغذائية أو مواد بديلة مثل حليب الصويا، وفقا لشبكة يورونيوز.

وبالإضافة إلى ذلك، سيمدد الحظر ليشمل عبارات تستخدم للمقارنة مثل «نكهة كريمية» و«بديل الزبدة» و«طعم الجبن». أما الاستثناءات الوحيدة فهى التعابير التقليدية والتى جرت العادة على استخدامها مثل حليب اللوز وحليب جوز الهند وزبدة الكاكاو.

وينبغى الآن التفاوض على التعديل مع الدول الأعضاء.