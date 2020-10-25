الصحة المكسيكية: تسجيل 6 آلاف و25 إصابة جديدة بكورونا و431 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 6 آلاف و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 886 ألفا و800 إصابة.

وأشارت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إلى أنه تم تسجيل 431 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88 ألفا و734 حالة.

وأكدت أن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

جدير بالذكر أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.