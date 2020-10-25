اعتقال 5 متظاهرين في مصادمات مع القوات العراقية ببابل

أفاد متظاهرون بأن مصادمات اندلعت، مساء اليوم الأحد، بين القوات الأمنية ومتظاهرين في محيط ساحة التظاهر، أوقعت 3 أصابات بين المتظاهرين واعتقال 5 آخرين وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وأبلغ متظاهرون وكالة الأنباء الألمانية، بأن مصادمات اندلعت بين القوات الأمنية ومتظاهرين في محيط ساحة التظاهر، وسط مدينة الحلة، أوقعت 3 أصابات واعتقال 5 أخرين حيث استخدمت القوات الأمنية الهراوات والعصي لضبط الأمن.

من جهة أخرى، أضرم متظاهرون النيران في عدد من الإطارات لقطع الطرق وسط مدينة الحلة، فيما هاجم آخرون منزل رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري في ظل انتشار واسع للقوات الأمنية في الشوارع.

كما أضرم مجهولون النيران في عدد من خيم الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث هرع المتظاهرون لإطفاء النيران؛ لمنع توسع مكان الحريق.