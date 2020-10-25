عدد الاصابات بكورونا في كولومبيا يتجاوز مليون حالة

قالت وزارة الصحة في كولومبيا إن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز مليون حالة مؤكدة يوم السبت، لتصبح بذلك ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تسجل هذا العدد خلال أقل من أسبوع.

ودفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي أعلنتها وزارة الصحة الكولومبية والبالغ عددها 8769 حالة يوم السبت إجمالي عدد الحالات في البلاد للارتفاع إلى مليون و 7 آلاف و 711 حالة، وهو ثامن أكبر عدد من الحالات على مستوى العالم.

ووصلت الدولة البالغ عدد سكانها 50 مليون حالة الذروة في أغسطس الماضي وشهدت تراجعا منذ ذلك الحين لكنها لا تزال تسجل حوالي 8 آلاف إصابة جديدة يوميا .

يشار إلى أنه هناك ثمان دول يوجد بها الأن أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة، ثلاث منها في أمريكا اللاتينية. وسجلت الأرجنتين مليون حالة إصابة مؤكدة يوم الاثنين الماضي. في حين تحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميا في عدد حالات الإصابة بالفيروس، بأكثر من 5 ملايين حالة، وتجاوزت مليون إصابة في حزيران/يونيو الماضي . ومن المتوقع أن تبلغ كل من بيرو والمكسيك مليون حالة إصابة خلال الأسابيع المقبلة.

وبشكل عام، تواصل أمريكا اللاتينية تسجيل أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث يجري تسجيل أكثر من 100 الف إصابة مؤكدة كل يوم، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أوروبا تشهد حاليا عددا أكبر من الإصابات في الموجة الثانية من الفيروس .