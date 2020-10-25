بوتين: الوجود الأمريكي في أفغانستان يساهم في تحقيق الاستقرار هناك

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أن استمرار وجود القوات الأمريكية في أفغانستان يعود بالنفع على الأمن العام، ويساهم في تحقيق الاستقرار في البلد الذي مزقته الحرب لسنوات.

وقال بوتين -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إننا في البداية دعمنا وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، كما صوتنا في وقت سابق لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بإبقاء القوات الأمريكية هناك، وما زلت اعتقد أن الوجود الأمريكي في أفغانستان لا يتعارض مع مصالحنا الخارجية".

وأشار إلى مسألة استعداد واشنطن لسحب قواتها العسكرية من أفغانستان، قائلًا إن ذلك قد يهيء الظروف لمصالحة أفغانية "لكنني شخصيًا أعتقد أن ذلك يجلب مخاطر كثيرة"، بحسب قوله.

وقال الرئيس الروسي "يتعين علينا إنفاق المزيد للحفاظ على الاستقرار هناك، وثانيًا، بغض النظر عن أي شيء، لا يزال الوجود الأمريكي في أفغانستان يساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد وخروجه يخلق مخاطر، فلا داعي للقتال ضد الوجود الأمريكي هناك"، وأكد أن الرئاسة الروسية راضية بشكل عام عن التعاون مع الولايات المتحدة في مسائل مواجهة الإرهاب.

وأضاف "إننا نتعاون مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الخلافات المتعددة في مجالات كثيرة، والتعاون بين الأجهزة الأمنية يستمر، وكذلك التعاون في مجال منع وقوع النزاعات في سوريا على المستوى العملياتي، وعلى مستوى القيادات العسكرية لدينا قنوات جيدة جدًا، كما يقوم الأميركيين بتقديم معلومات لنا في مجال مواجهة الإرهاب".