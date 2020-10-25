خروج مظاهرات ضد فرنسا في شمال وشرق سوريا

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شهدت مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا مظاهرات اليوم الأحد ضد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أُصيب خلالها عدد من المدنيين برصاص قوات قسد.

وخرجت مظاهرات اليوم في بلدات غرانيج والعزبة ومعيزيله والبصيرة والشحيل والكشكية بريف دير الزور الشرقي الخاضعة لسيطرة قسد، رفع خلالها المتظاهرون لافتات منددة بالرئيس الفرنسي ومواقفه العدائية للمسلمين وأحرقوا العلم الفرنسي وشهدت هذه المظاهرات مشاركة من أبناء القرى المجاورة.

وقال مصدر طبي في بلدة غرانيج بريف دير الزور لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن ثلاثة أشخاص أصيبوا برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية تصادف مرورهم أثناء المظاهرة التي خرجت في بلدة غرانيج.

وخرجت مظاهرات في مناطق سيطرة المعارضة السورية، وحرق المتظاهرون العلم الفرنسي وصور الرئيس ماكرون.