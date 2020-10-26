قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الأداء داخل اللجان الانتخابية مميز، معقبًا: «مفيش أي تلاعب أو تزوير، كل ده اختفى تماما»، حسب ذكره.

وأضاف أبو سعدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن «القاضي على كل صندوق أصبح سمة للنزاهة والشفافية».

وذكر أن هناك بعض المشكلات خارج اللجان، تم إرهاض عدد كبير منها، مثل فكرة استخدام المال بين المرشحين والأحزاب، مؤكدًا أن هذه الممارسات خارج مسؤولية اللجان.

ولفت إلى أنه تم رصد حوالي 140 شكوى حول هذه الممارسات، موضحًا أنها لن تؤثر على العملية الانتخابية.

وأكد أن الأداء جيد، مضيفًا أن الإقبال على التصويت، خلال يومي السبت والأحد، معقول في ظل وجود كورونا، ومتوقع أن تصل النتيجة إلى 30 أو 35% في اليومين.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح أمس السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن ينتهي التصويت بالمرحلة الأولى مساء اليوم الأحد.