العراق: مجموعة محسوبة على المتظاهرين ألقت قنابل يدوية على القوات الأمنية ببغداد

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد ان مجموعة محسوبة على المتظاهرين ألقت قنابل يدوية على القوات الأمنية ببغداد، ما أسفر عن إصابة اثنين من الضباط و30 منتسبا.

وقال المتحدث -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إن العاصمة بغداد شهدت اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من أكتوبر، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم".

وأضاف أنه مع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي قنابل يدوية "رمانات" على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما أدى إلى إصابة إثنين من الضباط و 30 من منتسبي فوج طوارئ الثاني ، مشيرا إلى أن هذه المجموعة مازالت تقوم برمي الأجهزة الأمنية بزجاجات المولتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد.

وأكد أن القوات الأمنية المنفذة لمهام حماية المتظاهرين تواصل التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها وهذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون، لافتا إلى أن قواتنا الأمنية سوف تستمر في آداء واجبها المهني بحفظ الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة.