أكراد تركيا يعلنون تأسيس التحالف الكردستاني

أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية كردية في تركيا الاتحاد تحت مظلة تحالف شامل يمثل الأكراد.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي اليساري في بيان نشره، السبت إن عشرة أحزاب وجمعيات قرروا خلال اجتماعهم في محافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية يوم السبت الانضمام إلى تحالف كردستاني دائم.

ومن بين الأحزاب المشاركة، حزب الإنسان والحرية والحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وفقا لموقع "زمان" التركي.

وقال مدحت سانجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، بعد الاجتماع: “كانت هناك زيارات متبادلة بيننا من أجل التمهيد لإنشاء تحالف عقب الانتخابات الأخيرة، ولكن اليوم كانت المرة الأولى التي نوقشت فيها بشكل علني وملموس لجعل التحالف الكردستاني دائمًا”.

وأفاد سانجار أن كل المجموعات التي شاركت في الاجتماع ستواصل العمل على بذل جهود ملموسة لتعزيز هذا التحالف، وتابع بقوله: “إن الوحدة الوطنية قضية مهمة بالنسبة للأكراد، لأن وجود الشعب الكردي كأمة في خطر”، على حد تعبيره.

وأضاف أن حقوق الأكراد القومية محرومة من الاعتراف بها أو يتم استهدافها باستمرار، وهو الأمر الذي اعتبره أن يدفع الممثلين السياسيين للشعب الكردي الذي يتعرض وجوده وحقوقه للتهديد إلى بذل الغالي والنفيس للالتقاء على خط مشترك.

ولفت سانجار إلى أن التحالف لديه القدرة على المساهمة بشكل كبير في ديمقراطية تركيا، حيث قال: “لا يبدو أن التحول الديمقراطي في تركيا ممكنًا بدون مساهمة من الأكراد، كما تظهرها التجربة التي نعيشها اليوم. مثل هذا التحول سيشجع بدوره على تقدم الديمقراطية في كل الشرق الأوسط”.

من جانبه، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد أمين كارداش: “دع العالم يعرف أن الأكراد قد توحدوا في السياسة”، مؤكدًا أن التحالف يستمد قوته من “روج آفا” -الواقعة في شمال سوريا- حيث أنشأ الأكراد السوريون منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.

ونوه السياسي الكردي كارداش بأن “الاجتماع الذي عقدوه يوم السبت ليس من أجل انتخابات عابرة، وإنما هو السعي للعمل معا من أجل الخط الوطني بشكل مستمر”.