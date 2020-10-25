ملك ماليزيا: لا حاجة لإعلان حالة طوارئ حاليا بسبب كورونا

ذكر ملك ماليزيا عبد الله أحمد شاه، أنه ليس هناك أي حاجة للحكومة لإعلان حالة طوارئ لمواجهة الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تسعى حكومة رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين لمواجهة الوباء بشكل فعال، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكر الملك أيضا المشرعين بوقف جميع أشكال التسييس، الذي قد يضر باستقرار البلاد، حسب بيان صادر عن القصر الرئاسي.

وأضاف أن الميزانية الاتحادية المقبلة مهمة في جهود الإدارة للسيطرة على الفيروس.

جاء قرار الملك بعد اجتماع مع زعماء ملكيين آخرين لبحث اقتراحات من إدارة محيي الدين لإعلان حالة طوارئ، التي ستوقف أي محاولات لزعزعة استقرار الحكومة سياسيا والسماح لها بالتركيز على احتواء التفشي، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية أمس السبت.