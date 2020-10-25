 جيش إسرائيل يسجل 424 إصابة بكورونا.. و2992 في الحجر الصحي حتى الآن - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 1:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

جيش إسرائيل يسجل 424 إصابة بكورونا.. و2992 في الحجر الصحي حتى الآن

غزة - أ ش أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 12:31 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 12:31 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 424 جنديا وعسكريا في الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا حتى صباح اليوم.

وذكر الجيش -في بيان نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أنه يوجد حوالي 2992 جنديا في الحجر الصحي.

وعلى صعيد آخر، بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم، تدريبات واسعة النطاق أطلق عليها اسم "السهم المميت"، والتي ستحاكي سيناريوهات على عدد من الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية.

من جانبه، قال وزير الدفاع بيني جانتس -في تغريدة، اليوم- إن آلاف الجنود سيشاركون في التدريبات في القطاع الشمالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك