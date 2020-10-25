إرهابي مطلوب يسلم نفسه للجيش الجزائري جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه للجيش في ولاية تمنراست جنوبي البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم الأحد إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، "سّلم إرهابي نفسه، أمس للسلطات العسكرية بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة".

وأوضح البيان أن الإرهابي اسمه إدريسي أحمد إبن إدريسي وقد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، وكان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

وأشار البيان إلى أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى على فعالية الاستراتيجية التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الجزائري قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كل أنحاء البلاد.