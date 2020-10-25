متحدث نادي القضاة: مقر اللجنة الانتخابية يشكل ملحمة وطنية عظيمة

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن النادي شكل غرفة عمليات؛ لمتابعة أعمال سير الانتخابات من كل جوانبها بدءًا من استلام المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن غرفة العمليات لم تتلقَ أية مشاكل أو ملاحظات من القضاة، مؤكدًا انتظام القضاة لمباشرة واجبهم الوطني.

وأشار إلى أن «مقر اللجنة الانتخابية يشكل ملحمة وطنية عظيمة»، مشيدًا بدور رجال الشرطة في ظل الظروف الصحية من فيروس كورونا، وتطبيق التدابير الصحية من التباعد الاجتماعي، وقياس درجات حرارة.

وتابع: «رغم هذه الظروف القضاة يقودون ملحمة بكل حكمة وتعقل، وتحية للقضاة المشرفين على العمليات لأنهم يبذلون كل ما في وسعهم للتيسير على الناخبين».

وأشاد بدور الشرطة في الانضباط للخروج بالعملية الانتخابية بشكل فيه التزام ونزاهة، متوجهًا برسالة للمواطنين: «يجب أن يعي المواطن عندما يدلي بصوته ويقدم اختياراته فإنه يشارك بإقرار السياسة العامة للدولة والرقابة على السلطة التنفيذية وتعديل الدستور».

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح أمس السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى على مدار يومي السبت والأحد.