أفغانستان تعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة شرق البلاد

أعلنت المديرية الوطنية للأمن الأفغاني، اليوم الأحد، مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة خلال عملية خاصة لقوات الأمن في إقليم (غازني) شرق أفغانستان.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن القوات الأمنية قتلت أبو محسن المصري القيادي البارز في تنظيم القاعدة المكلف بشبه القارة الهندية خلال عملية خاصة بإقليم غازني الليلة الماضية.

يذكر أن أبو محسن المصري هو أحد أكثر المطلوبين على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

من جانبها، لم تعلق القاعدة على هذا التقرير حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي أن أقل من 200 من نشطاء القاعدة ما زالوا في أفغانستان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخراً سحب قواتها تدريجياً من أفغانستان بعد إبرام اتفاق مع طالبان في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مغادرة القوات الأجنبية لأفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل ضمانات لمكافحة الإرهاب من قبل طالبان التي وافقت على التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وصيغة لتقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية.