الشرطة البريطانية تتعامل مع واقعة اختطاف بناقلة نفط

قالت الشرطة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية، إنها تعاملت مع واقعة على متن ناقلة نفط في القنال الإنجليزية قبالة جزيرة وايت اليوم الأحد، حيث قالت بعض التقارير إنها كانت محاولة اختطاف من جانب مسافرين متسللين.

وتم إعلان منطقة تبعد عدة أميال بحرية عن ساندون على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة وايت، وحول الناقلة منطقة محظورة، وتم نشر مروحية فوق الموقع، وكذلك نشر قوات خفر السواحل البريطانية.

وجرت الواقعة على متن ناقلة خام النفط "ناف أندروميدا" المسجلة في ليبيريا، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية.

وأكد متحدث باسم وزارة الشئون الداخلية للوكالة البريطانية أن الوزارة على علم بالواقعة وتتابع الأحداث.

واتخذت الناقلة مسارًا متعرجًا لعدة ساعات قبالة جزيرة وايت، حسبما أظهرت تسجيلات من موقع حركة المرور البحرية الإلكتروني "مارين ترافيك".

ومن المقرر أن ترسو الناقلة، التي يبلغ طولها 228 مترًا، ووزنها أكثر من 42 ألف طن، وكانت قد رست في نيجيريا مطلع أكتوبر، في ساوثامبتون.

ولم يتوفر المزيد من التفاصيل مبدئيا. وحاول بعض الأشخاص اعتلاء السفينة، وفقًا لوسائل إعلام، ونقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية عن مصادر قولها إنه تم اكتشاف وجود حوالي ستة متسللين على ظهرالناقلة.