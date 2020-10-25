أمين مساعد الجامعة العربية: أجواء انتخابات النواب تتسم بالانضباط والروح الوطنية العالية

قال أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية 2020، إن تشكيل البعثة يندرج في إطار تعزيز ودعم مسارات التطوير الديموقراطي وبناء مؤسسات الدول العربية.



وأضاف خطابي، في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن البعثة تعمل على رصد وملاحظة كل تجليات المشهد الانتخابي، مشيرًا إلى أن الانطباعات الأولية حسب التقارير تشير إلى أن الأجواء مشجعة وتتسم بالانضباط والروح الوطنية العالية.



وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الاستحقاق خطوة جديدة على طريق تعزيز البناء الديموقراطي في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن جميع الملاحظات تؤكد أن الأجهزة المعنية بتنظيم الانتخابات كافة تساهم في وضع الإجراءات المحكمة والصرامة لضمان سلامة الناخبين.



وأوضح أن كل ما توصلت إليه البعثة من تقارير حتى الآن يعكس سير العملية الانتخابية في جو هادئ ومنضبط، ذاكرًا أنه «إذا كانت هناك مخالفات بسيطة أو معزولة، فهذا ليس بمعزل عما يجري من باقي الاستحقاقات الانتخابية التي تجري في باقي دول العالم».



وكشف أن تقرير البعثة عن سير عمل العملية الانتخابية سيصدر غدًا، متابعًا: «سنطلع كل المعنيين والرأي العام على كل الأجواء التي سارت عليها الانتخابات».



وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح أمس السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن ينتهي التصويت بالمرحلة الأولى مساء اليوم الأحد.





