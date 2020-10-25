رئيس وزراء كندا ينفي رغبته في إجراء انتخابات مبكرة

نفى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، التلميحات القائلة بأنه يريد إجراء انتخابات مبكرة للاستفادة من استطلاعات الرأي الجيدة لصالحه خلال جائحة فيروس كورونا، قائلا إنه سعيد بتجنب هذا الاحتمال من خلال النجاة من تصويت الثقة هذا الأسبوع.

وقال ترودو -في مقابلة مع تلفزيون "تي في إيه" الناطق بالفرنسية -: "أنا سعيد بأننا لن نجري انتخابات أعتقد أن الجميع سعداء بعدم إجراء انتخابات".

وحذر ترودو -الذي ترأس حكومة أقلية العام الماضي- في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا أقرت أحزاب المعارضة في البرلمان مشروع قانون لإنشاء لجنة لمكافحة الفساد للتحقيق في قضية تمسه هو وعائلته بشكل مباشر، بالإضافة إلى إنفاق الحكومة على فيروس كورونا.

ووأوضح أن مثل هذه اللجنة ستشل عمل الحكومة مثلما تتعامل كندا مع الموجة الثانية من حالات الإصابة بالفيروس. لكن المعارضة وبعض المعلقين قالوا إنهم يشتبهون في أن تهديد ترودو كان في الواقع حيلة تهدف إلى إجراء انتخابات للاستفادة من شعبيته الجيدة في تعامله مع الأزمة الصحية.

وكان مجلس العموم قد أجري تصويتا غير عادي على الثقة بشأن تشكيل لجنة التحقيق يوم الأربعاء الماضي ، ولو خسرت حكومة ترودو الليبرالية ، لكان من الممكن إجراء انتخابات مبكرة، لكن الاقتراح هُزم بفضل دعم ترودو من الحزب الديمقراطي الجديد.