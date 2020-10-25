كليتشكو عمدة كييف يتجه إلى جولة إعادة في الانتخابات المحلية بأوكرانيا

من المتوقع أن يواجه عمدة كييف، فيتالي كليتشكو ، بطل العالم السابق في الملاكمة، جولة إعادة للاحتفاظ بمنصبه، وذلك بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية بأوكرانيا.

وبحسب التوقعات الأولية، لم يحصل كليتشكو (49 عاما) على الأغلبية المطلقة اللازمة للفوز بأول جولة اليوم الأحد، مع فرز 45% من الأصوات.

وكان كليتشكو، بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، عمدة للعاصمة الأوكرانية منذ الانتخابات الاستثنائية التي جرت قبل ست سنوات بعد أن أطاحت البلاد برئيسها الموالي لروسيا والتزمت بالتحول السياسي نحو الغرب.

وواجهت حملة كليتشكو ضربة مفاجئة يوم السبت عندما أعلن أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال عبر العديد من شبكات التواصل الاجتماعي: "أيها الأصدقاء! إن فيروس كورونا ضرب في أكثر اللحظات غير المناسبة"، مضيفا: "أشعر إنني بخير".

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تعتزم مراقبة التصويت بشكل مستقل، في تقرير إنها واثقة من "سير الانتخابات بشكل عام وتتوقع من المتنافسين القيام بحملاتهم الانتخابية بحرية".

ولن تجرى الانتخابات في شبه جزيرة القرم المتنازع عليها، التي ضمتها روسيا إليها قبل ست سنوات ولا في مناطق النزاع شرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية.

يشار إلى أن كليتشكو هو منافس محتمل للرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي، الذي تم تنصيبه العام الماضي بأغلبية ساحقة، لكنه بدأ يعاني من انخفاض في معدلات التأييد.

وكليتشكو، مثل زيلينسكي مؤيد للغرب في موقفه السياسي، لكنه كان يؤيد سابقا بترو بوروشينكو، وهو سلف ومنافس زيلينسكي، والذي تم انتخابه في عام 2014، في أعقاب الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش.