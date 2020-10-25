محافظ قنا: مشاركة السيدات بانتخابات مجلس النواب حاجة تشرف

قال أشرف الداودي، محافظ قنا، إن يومي انتخابات مجلس النواب 2020 كانا مثاليين، مؤكدًا أن الأداء جيد في الانتخابات، فضلًا عن أن المواطنين ملتزمون بالتعليمات في الدخول والتباعد الاجتماعي.

وأضاف الداودي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن السيدات مشاركات بقوة ومتواجدات في الانتخابات، واصفًا مشاركتهن بأنها «حاجة تشرف».

وأكد أن رجال الأمن قاموا بدورهم أكمل وجه، متابعًا: «وجود السيدات ما شاء الله حاجة تشرف كنت أحييهم باستمرار وأشكرهم في نهاية اليوم الانتخابي على الالتزام».

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح أمس السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى على مدار يومي السبت والأحد.