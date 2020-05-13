جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 434 ألفا و798 حالة والوفيات 10035

وصل إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 434 ألفا و798 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت، وذلك حسبما ذكرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 10035 حالة وفاة، وتعافى حتى الآن 315 ألفا و782 شخصا من المصابين بكوفيد-19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 38 أسبوعا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

ولكن وفقا لخبرات سابقة، يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد وكذلك الاثنين من كل أسبوع؛ نظرا لانخفاض معدل إجراء اختبارات في العطلة الأسبوعية، كما أن ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية تفشي المرض بلغ 429181 شخصا.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بإجمالي 29 شخصا مقارنة بأمس السبت وبلغ إجمالي حالات الوفاة حاليا 10032 شخصا، بحسب بيانات المعهد.

يُذكر أن إجمالي حالات الوفاة تجاوزت للمرة الأولى 10 آلاف شخص أمس السبت.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا أمس السبت 36ر1، فيما كان يبلغ 23ر1 أول أمس الجمعة، ويعني ذلك أن كل عشرة مصابين يمكنهم نقل العدوى إلى 14 شخصا آخرين.