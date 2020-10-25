قال القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، إن استشهاد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، على يد قوات الاحتلال جريمة جديدة تضاف إلي جرائم حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنها جريمة تؤكد أن تلك الحكومة هي حكومة إرهاب تمارس الإرهاب على الأرض.

وأضاف عليان، خلال لقاء على شاشة «الغد»، أن مطالبة الخارجية الفلسطينية بضرورة وجود حماية دولية للشعب الفلسطيني هو مطلب قديم، خاصة أن المجتمع الدولي أصم أمام تلك الانتهاكات وأنها ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدا أن هذا الصمت والعجز الدولي هو نتاج طبيعي للعجز الداخلي الفلسطيني.

وتابع أن المرحلة تتطلب تعزيز المقاومة الشعبية على الأرض الفلسطينية، وهو ما يتطلب أن تكون هناك وحدة وطنية والوقوف أمام الإرهاب الذي تمارسه حكومة الاحتلال ومستوطنيها ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية باستمرار الانقسام وغياب رؤية المقاومة خاصة الشعبية.

وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي الوقوف على مسؤولياته، مؤكداً أنه يجب أولا لملمة الصفوف الفلسطينية الداخلية وتوحيد الجبهة داخليا لمخاطبة العالم ومحاكمة الاحتلال على جرائمه.