اعتقال عدة أشخاص خلال احتجاجات على إجراءات الحد من انتشار كورونا بلندن

اعتقلت الشرطة في لندن عددا من الأشخاص، اليوم السبت، بعد أن خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج على قيود الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأ المشاركون فى الاحتجاجات مسيرتهم من ساحة حديقة هايد بارك ، وحمل الكثير منهم لافتات وملصقات تطالب بوضع حد لمتطلبات ارتداء الأقنعة ووصفوا الإجراءات الحالية بأنها ترقى إلى مستوى الاستبداد ورقابة الدولة.

وأبدى البعض أيضا تشككه في حقيقة الجائحة ذاتها وزعم أن الوباء مجرد خدعة.

وذكرت كل من صحيفة الجارديان ووكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانيتان أن "آلاف الأشخاص " شاركوا في المظاهرة، غير أن الشرطة لم تعط بيانات عن أعداد المشاركين.

وأبدى المتظاهرون انتقادهم لشرط ارتداء الكمامة والإجراءات الأخرى التي وصفوها بأنها استبدادية، وتعد تعقبا للمواطنين.

وأبدى البعض أيضا تشككه في حقيقة الجائحة ذاتها.