 اعتقال عدة أشخاص خلال احتجاجات على إجراءات الحد من انتشار كورونا بلندن - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 1:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

اعتقال عدة أشخاص خلال احتجاجات على إجراءات الحد من انتشار كورونا بلندن

لندن - د ب أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 12:27 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 12:27 ص

اعتقلت الشرطة في لندن عددا من الأشخاص، اليوم السبت، بعد أن خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج على قيود الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأ المشاركون فى الاحتجاجات مسيرتهم من ساحة حديقة هايد بارك ، وحمل الكثير منهم لافتات وملصقات تطالب بوضع حد لمتطلبات ارتداء الأقنعة ووصفوا الإجراءات الحالية بأنها ترقى إلى مستوى الاستبداد ورقابة الدولة.

وأبدى البعض أيضا تشككه في حقيقة الجائحة ذاتها وزعم أن الوباء مجرد خدعة.

وذكرت كل من صحيفة الجارديان ووكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانيتان أن "آلاف الأشخاص " شاركوا في المظاهرة، غير أن الشرطة لم تعط بيانات عن أعداد المشاركين.

وأبدى المتظاهرون انتقادهم لشرط ارتداء الكمامة والإجراءات الأخرى التي وصفوها بأنها استبدادية، وتعد تعقبا للمواطنين.

وأبدى البعض أيضا تشككه في حقيقة الجائحة ذاتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك