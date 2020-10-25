 الشرطة الألمانية: تم إلقاء مواد حارقة على مبنى معهد روبرت كوخ ببرلين - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية: تم إلقاء مواد حارقة على مبنى معهد روبرت كوخ ببرلين

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:17 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:17 م

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن مجهولين هاجموا مبنى معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة برلين.

وذكر المحققون، صباح اليوم، أنه تم إلقاء مواد حارقة ليلة السبت/الأحد على واجهة المعهد، ولكن لم يصب أي شخص إثر ذلك.

وجاء في تقرير الشرطة أن موظفي الأمن بالمعهد اكتشفوا عدة أشخاص قرابة الساعة 40ر2 بالتوقيت المحلي، موضحا: "يتردد أنه تم كسر أحد النوافذ. ولكن العاملين استطاعوا إخماد النيران".

وأضافت الشرطة أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار، قائلة: "نظرا لأنه يتم فحص وجود دافع سياسي في محاولة إضرام حريق متعمد، تولى أمن الدولة التابع للهيئة المحلية لمكافحة الجرائم ببرلين التحقيقات القادمة".


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