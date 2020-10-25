الشرطة الألمانية: تم إلقاء مواد حارقة على مبنى معهد روبرت كوخ ببرلين

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن مجهولين هاجموا مبنى معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة برلين.

وذكر المحققون، صباح اليوم، أنه تم إلقاء مواد حارقة ليلة السبت/الأحد على واجهة المعهد، ولكن لم يصب أي شخص إثر ذلك.

وجاء في تقرير الشرطة أن موظفي الأمن بالمعهد اكتشفوا عدة أشخاص قرابة الساعة 40ر2 بالتوقيت المحلي، موضحا: "يتردد أنه تم كسر أحد النوافذ. ولكن العاملين استطاعوا إخماد النيران".

وأضافت الشرطة أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار، قائلة: "نظرا لأنه يتم فحص وجود دافع سياسي في محاولة إضرام حريق متعمد، تولى أمن الدولة التابع للهيئة المحلية لمكافحة الجرائم ببرلين التحقيقات القادمة".