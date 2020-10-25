بيطري الشرقية: تحصين 167 ألف و407 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تم تحصين 79 ألف و600 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك منذ بدء الحملة القومية 19 سبتمبر الماضي.

وأضاف بركات، في بيان له، اليوم الأحد، أنه تم ترقيم 17 ألف و261 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلًا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط.