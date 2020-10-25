رئيس أذربيجان يعارض تدويل النزاع في إقليم قرة باغ

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف، أن بلاده تعارض بشكل قاطع تدويل النزاع في إقليم قرة باغ.

وقال علييف -في تصريحات، نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "لقد طلبت أرمينيا من روسيا، إرسال عناصر من جيشها إلى منطقة الصراع وهذا غير فعال على الإطلاق ويتعارض مع القانون الدولي، لا نريد أن تتدخل الدول الأخرى، موقفنا يتلخص في أنه يجب على جميع دول المنطقة والعالم أن تمتنع عن التدخل المباشر في النزاع".

وأشار إلى أنه على الرؤساء المشاركين لمجموعة (مينسك) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إقناع أرمينيا "بوضع حد للعدوان والالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي".

وحول رؤيته للسلام الذي يقر بحقوق الجانبين، شدد علييف على أن "هذا يجب أن يقوم على أساس قاعدة منطقية ضمن وحدة أراضي أذربيجان وضمان حقوق ومصالح الجزء الأرمني من سكان أذربيجان".