 حماة وطن: يجب النظر إلى السمعة السابقة للمرشحين وخصوصا الفرديين - بوابة الشروق
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حماة وطن: يجب النظر إلى السمعة السابقة للمرشحين وخصوصا الفرديين

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:57 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:57 م

حماة الوطن: يجب اختيار المرشح بمعيار القدرة على الممارسة الانتخابية وليس تقديم الخدمات

 

 

دعا محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة وطن، المواطنين الاهتمام بالتصويت على انتخابات مجلس النواب، قائلًا: «صوت المواطن الواحد يمثل الـ62 مليون».

وشدد الغباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحدث بوضوح» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، على أهمية المشاركة في الانتخابات، معقبًا: «يجب النظر إلى السمعة النزيهة السابقة للمرشحين وخصوصا الفرديين».

وأضاف أنه يجب اختيار المرشحين ممن لديهم القدرة على الممارسة البرلمانية، متابعًا: «مش النائب اللي معاه فلوس أو اللي هيعملي خدمات».

وأكد ضرورة تعريف المواطن بمهام النائب، موضحًا أن النائب له ثلاث مهام حددها الدستور، متمثلة في: «سن التشريعات، الرقابة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة».

وأكد أن ما يهم هو اختيار النائب الأفضل والأمثل، وليس من سيقدم مصلحة مؤقتة لفترة زمنية تستمر فترة مؤقتة ثم يظل المواطنين في معاناة دائمة.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح أمس السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن ينتهي التصويت بالمرحلة الأولى مساء اليوم الأحد.


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