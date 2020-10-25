بوتين: وجود القوات الأمريكية في أفغانستان يخدم الاستقرار وانسحابها يزيد المخاطر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان يمثل عاملا إيجابيا بالنسبة للظروف الأمنية في البلاد ويخدم الاستقرار".

وأضاف بوتين، وفقا لقناة (روسيا اليوم) "أن موسكو دعت منذ البداية إلى تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان، لا زلت أعتقد حتى الآن أن وجود الأمريكيين في أفغانستان لا يتناقض مع مصالحنا الخارجية".

وفي معرض تعليقه على خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، قال بوتين: "إن ذلك قد يهيء الظروف الإضافية لأية مصالحة أفغانية، لكنني شخصيا أعتقد أن ذلك يجلب مخاطر كثيرة".

وأوضح بوتين أن روسيا بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ستضطر إلى زيادة الإنفاق على دعم الاستقرار في البلاد، مضيفا: "بغض النظر عن أي شيء، يخدم وجود الأمريكيين في أفغانستان الاستقرار في البلاد، ويخلق انسحابهم مخاطر".

ولفت بوتين إلى مواصلة التعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والأمريكية في سبيل دعم الاستقرار في أفغانستان، مضيفا: "نعتقد أن العمل الذي يؤديه الأمريكيون في أفغانستان يأتي في مجال مكافحة الإرهاب".