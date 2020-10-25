وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات النواب بالدقي

أدلى وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك في لجنته الفرعية رقم 117، في كلية التربية للطفولة المبكرة بالدقي بالجيزة.

واتخذت جميع لجان حي الدقي كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أجرت تعقيما مستمرا لأماكن الانتخاب ووزعت كمامات واقية على الناخبين و متابعي سير العملية الانتخابية داخل لجنة الانتخاب.

وينتخب مواطنو الجيزة، 25 مرشحًا فرديًا من إجمالي 362 مرشحًا على النظام الفردي عن محافظة الجيزة، منهم 292 مرشحا مستقلًا و70 حزبيًا، موزعين على 12 دائرة انتخابية.